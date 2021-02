Massimiliano Allegri di nuovo in panchina. Su questo non ci sono dubbi ed è un evento per il quale si tratta solo di tempo e opportunità. Ma che sia sulla panchina del Barcellona? È questa la clamorosa indiscrezione lanciata da Don Balon, secondo cui il nome dell’ex tecnico della Juventus sia uno dei primi nomi in cima alla lista della dirigenza blaugrana per raccogliere l’eredità di Ronald Koeman, reduce dal pesante ko contro il Paris Saint-Germain tra le mura di casa del Camp Nou.