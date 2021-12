Notizia "bomba" dalla. Secondo i media locali, Victoravrebbe comunicato al CT della sua Nazionale e ai vertici federali il desiderio di rinunciare alla partecipazione alla. Ieri l'attaccante avrebbe dovuto tornare aper sottoporsi alle visite di controllo dopo le fratture al volto rimediate nella partita contro l'Inter, ma la positività al Covid emersa prima di imbarcarsi ha fatto saltare tutti i piani, costringendolo a restare in isolamento in patria.Ora le indiscrezioni di una sua rinuncia alla competizione in programma tra gennaio e febbraio, che ancora non hanno trovato conferma da parte del club partenopeo, mentre in Nigeria si parla già del suo potenziale sostituto (, compagno di Manolas all'Olympiakos). La vicenda probabilmente sarà chiarita oggi, mentre il Napoli è al lavoro per preparare la sfida dell'Epifania contro la