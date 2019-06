Dani Alves ha ufficializzato il proprio addio al Paris Saint-Germain, a parametro zero a partire dal prossimo 1 luglio, nella giornata di ieri. Il terzino destro brasiliano è quindi ora alla ricerca di una nuova squadra, due anni dopo la partenza dalla Juventus. E dalla Francia arriva uno scenario clamoroso: secondo quanto riportato da France Football, infatti, Antonio Conte avrebbe chiesto all'Inter di portare Alves in nerazzurro in estate. Su di lui, però, è forte l'interesse anche di Barcellona, per un clamoroso ritorno, e Borussia Dortmund.