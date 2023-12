Attualmente,è oggetto di interesse da parte dei principali club calcistici italiani. Secondo quanto riferito da Footmercato,sono già impegnate in discussioni con l'ex centrocampista in vista della prossima stagione. Tuttavia, il Milan lo considera anch'esso tra i potenziali candidati, specialmente considerando la fragilità della posizione di Stefano Pioli, messa ulteriormente a rischio dopo l'ultima sconfitta (3-2 contro l'Atalanta) nel recente fine settimana.Le ottime prestazioni del Bologna di Motta stanno alimentando le speculazioni su quale squadra lo acquisirà per il futuro, secondo i media francesi ci sarebbe anche la Juventus.