Dopo le indiscrezioni della scorsa estate, ecco nuove novità sul futuro del portiere colombiano, che arrivano proprio dalla sua patria: come riporta El Futbolero, infatti, il portiere Napoli avrebbe già un'offerta solida della Juventus, che vorrebbe prenderlo a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto, prevista per giugno 2022. Si racconta di un'offerta irrinunciabile, dal punto di vista economico e anche del ruolo, visto che potrebbe giocarsi la titolarità.