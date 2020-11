Da anni il Manchester United investe ingenti quantità di denaro senza riuscire a tornare ai fasti dell’era Ferguson. Ma adesso avrebbe in mente il colpo per ritornare definitivamente ai massimi livelli. Stando alle informazioni in possesso da Fox UK, i Red Devils starebbero pianificando il clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo all’Old Trafford, tant’è che la dirigenza inglese avrebbe già avviato i contatti con l’agente del portoghese Jorge Mendes. CR7 guadagna 31 milioni di euro all’anno alla Juventus, è felice a Torino come il club è felice di lui e ha un contratto in scadenza nel 2022 che intende rispettare. Solo un’offerta irrinunciabile potrebbe far ripensare i piani di Agnelli.