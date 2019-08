Cristiano Ronaldo spinge Paulo Dybala al Manchester United. Questa la clamorosa indiscrezione che arriva dal Daily Mail in Inghilterra: secondo quanto riportato dalla fonte inglese, infatti, il fenomeno portoghese avrebbe consigliato alla Joya di vestire la maglia dei Red Devils, dopo che l'argentino ha cercato supporto nel gruppo di WhatsApp con tutti i calciatori bianconeri. Il motivo? Ronaldo ha citato il fatto che, nel corso dei suoi sei anni nel club, è diventato un campione affermato da enorme talento che era ai tempi dello Sporting in Portogallo.



CR7 APPREZZA LUKAKU - Ronaldo, però, pensa anche al presente della sua Juventus. Altre indiscrezioni, riportate da La Repubblica ieri, sottolineano come il fenomeno portoghese preferisca Romelu Lukaku come compagno di reparto in attacco sia a Dybala che a Gonzalo Higuain, altro nome tra i partenti eccellenti in casa bianconera in questo rovente mercato estivo.