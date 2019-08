Secondo quanto riportato dalla redazione inglese di Sky Sport - ripreso poi anche da quella italiana - il Manchester United avrebbe deciso di abbandonare la pista per Dybala. I continui ritardi nell'operazione, specialmente nei contatti con il giocatore che ancora non ha trovato un accordo con lo United, stanno portando i Red Devils al dietrofront per l'argentino, così da virare su altri obiettivi. Resta ancora da capire se l'operazione Lukaku-Juventus possa continuare anche senza la possibilità dello scambio.



MANDZUKIC - Secondo quanto detto da Sky Sport (Italia), si sarebbe raffreddata anche la trattativa per Mandzukic, come effetto collaterale del no dei Red Devils a Dybala.