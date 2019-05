Maurizio Sarri è l'obiettivo della Juventus per il futuro in panchina. Ma non ci sono soltanto i bianconeri: no, stando a quanto riportato dall'Inghilterra, il tecnico del Chelsea sarebbe finito nel mirino dell'Inter. A raccontarlo è Sky Sports UK, secondo cui l'ex tecnico del Napoli sarebbe pronto a pagare le critiche dei tifosi e un feeling mai sbocciato con il suo Chelsea, nonostante il terzo posto e una finale di Europa League tutta da vivere. Alle spalle del toscano ci sarebbe difatti lo spettro di Frankie Lampard, protagonista di una bella cavalcata in Championship con il suo Derby County.



E CONTE? - Dunque, se Sarri andasse all'Inter, ci sarebbe invece un Antonio Conte praticamente beffato. Dalla Gran Bretagna insistono: anche l'Inter è forte sul vecchio tecnico azzurro. Segno che tutto può accadere. A Milano così come a Torino. Staremo a vedere...