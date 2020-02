Il Coronavirus rischia di bloccare il campionato europeo di calcio. Secondo quanto riporta The Independent, la Uefa è in contatto con i principali ministri del Vecchio Continente e ad oggi non viene esclusa alcuna ipotesi, tra cui quella dell'alterazione del torneo o addirittura lo slittamento dello stesso.



LE DATE - L'inizio del torneo è fissato per il prossimo 12 giugno a Roma, sede dell'intera fase a gironi per l'Italia di Roberto Mancini - che affronterà Turchia, Svizzera e Galles - ma spaventa il particolare formato studiato per questa edizione della competizione. Per la prima volta nella storia, si tratterà di un Europeo itinerante, che dovrebbe coinvolgere circa 2,5 milioni di persone, il cui spostamento potrebbe portare a una diffusione fuori controllo del virus. Al momento la Uefa fa sapere che non sono previsti cambiamenti e provvedimenti urgenti in relazione allo svolgimento della competizione, ma questo dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane. Intanto ​il massimo organismo calcistico europeo resta in costante contatto con le principali autorità nazionali ed internazionali. Nessuno scenario è escluso.