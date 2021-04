Clamoroso dall'Inghilterra. Uno scossone all'opinione pubblica viene dato dall'ultima indiscrezione del The Guardian, che svela la reale posizione di Boris Johnson sulla questione Superlega. Emerge infatti che il primo ministro inglese sapesse del progetto e l'avesse anche approvato, dando l'ok alle sei inglesi per l'ingresso. Un fatto ben distante dal pensiero che ha gridato al pubblico dopo le prime forti (e contrarie) reazioni dei tifosi. Come svela il quotidiano, Johnson avrebbe avuto pochi giorni prima dell'annuncio del nuovo torneo un incontro con Ed Woodard, vicepresidente esecutivo del Manchester United. Prima l'approvazione, poi la condanna. E in Inghilterra ora cercano risposte.