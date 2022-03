Continua, e non vede fine, la telenovela legata al futuro di Paulo Dybala. Ad aggiungere un nuovo capitolo, il giornalista di Tyc Sports, media argentino, Cesar Luis Merlo, che attraverso i suoi canali social ha annunciato: "Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra l'agente di Paulo Dybala e Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, per conoscere le condizioni del calciatore. Ci sarà anche l'incontro con la dirigenza della Juventus, anche se per ora le divergenze continuano e sembra difficile che possa rinnovare".