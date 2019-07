Mattia Perin rischia seriamente di non diventare un giocatore del Benfica. Il portiere, stando alle ultime raccontate dal Portogallo, non avrebbe superato le visite mediche. Perin aveva trovato un accordo con la società lusitana: 2.5 milioni per tre anni, per un affare che complessivamente avrebbe portato 15 milioni di euro nelle casse juventine.



PROBLEMI - Nella giornata di ieri, Perin era partito alla volta di Lisbona. Un viaggio affrontato con il sorriso sulle labbra e con consapevolezza: 'Così provo a riconquistare la Nazionale', le parole dell'estremo difensore. Che ora è stato bloccato dalle visite mediche, molto probabilmente a causa di quel problema alla spalla operato sul finire dell'annata passata. Staremo a vedere come si evolverà un vero e proprio thriller di mercato. LA JUVE - ​Secondo quanto riportato da fonti vicine alla Juventus invece, le visite di Perin non hanno fatto riscontrare alcun problema: semplicemente i club stanno ancora trattando, quindi l'ufficialità slitterà a dopo che i due club avranno trovato l'accordo.