In questi giorni si parla tanto del centrocampo della Juventus, reparto da rinnovare profondamente. A tal proposito c'è un'indiscrezione che rimbalza dal Cile. Secondo la testata Dale Albo, dedicata a club cileno del Colo Colo, il nuovo allenatore Andrea Pirlo e il portiere veterano Gigi Buffon avrebbero chiamato Arturo Vidal (cresciuto proprio nel Colo Colo) per richiamarlo alla Juve. In bianconero Buffon, Pirlo e Vidal hanno condiviso quattro stagioni, dal primo scudetto con Conte alla finale di Champions League di Berlino. Il centrocampista, oggi 33enne, è in rotta con l'ambiente del Barcellona, con cui ha ancora un anno di contratto.