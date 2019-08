La Juventus si inserisce traSecondo quanto riporta Globoesporte.com, in questi giorni ci sono stati contatti tra il club bianconero e la dirigenza del PSG che. Anche la Juve avrebbe chiesto informazioni su Neymar offrendo il cartellino di Paulo Dybala all'interno della trattativa.Il sito brasiliano conferma quanto anticipato da Ilbianconero.com, ovvero che il club parigino, primo tra tutti il proprietario Al-Khelaifi,. Una volta accettata la partenza di Neymar, il presidente vuole fortemente l'attaccante argentino e la Juve starebbe cercando di approfittarneL'altra certezza, in tutto questo, è che anche il futuro di Dybala alla Juve rimane in bilico. Lui vuole continuare a vestire la maglia bianconera ma la Juve è sempre con un orecchio teso al mercato.Anche i giornali spagnoli parlano dell'inserimento della Juventus per Neymar, As scrive che i bianconeri sono pronti a mettere sul piatto 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala e anche il contratto di O'Ney sarebbe già pronto (LEGGI QUI)