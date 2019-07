E' caccia al colpo grosso, con un altro ex Juventus nel mirino. Dopo Beppe Marotta, Antonio Conte e le idee Fernando Llorente e Arturo Vidal, l'Inter si sta muovendo per una vecchia conoscenza bianconera: Dani Alves. A riportarlo è il portale brasiliano UOL, che spiega come il terzino destro sarebbe vicino ai nerazzurri. Anzi, sarebbe già stata presentata una prima offerta da parte del club nerazzurro, con il giocatore che - pur incuriosito dalla Premier League, unico campionato di alto livello mancante nel suo palmares - potrebbe decidere di aprire a una nuova avventura. Ancora in Italia, ma non più con la maglia bianconera.