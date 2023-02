A Momento Esportivo è intervenuto in collegamento Mauro Motta, amico fraterno e di famiglia dell'attaccante brasiliano, che ha spiegato come Kaio Jorge abbia già l'accordo per dire addio alla Juve. Secondo lui a marzo, quando riaprirà il mercato del campionato Brasileirao, tornerà in Brasile e ha già un accordo per firmare con il Cruzeiro. Un fatto non smentito anche da Ronaldo il Fenomeno che del Cruzeiro è diventato proprietario nel 2021, ma alle domande dei tifosi ha semplicemente risposto: "Kaio Jorge ha avuto un infortunio simile al mio, al tendine rotuleo. Sta ancora recuperando. Alla Juventus è stato molto sfortunato, proprio all'inizio ha avuto questo infortunio. Gli auguro una buona guarigione".