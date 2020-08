2









Non ci sarebbe solo lo scambio tra Milik e Bernardeschi nei pensieri di Juve e Napoli. Secondo quanto riporta AreaNapoli.it anche Elseid Hysaj è finito nel mirino dei bianconeri. "Lui e Milik in bianconero, per Bernardeschi e Higuain al Napoli - si legge . Le vie del mercato sono infinite e nel mercato "creativo" post emergenza Covid, possibile che le società diano vita a queste operazioni che fino a qualche mese fa potevano sembrare utopiche". Che voto dareste a questo scambio?