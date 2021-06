La partita tra Spagna e Croazia degli ottavi di finale degli Europei non passerà alla storia solamente per il pirotecnico risultato, quel 5-3 ai supplementari che ha vissuto peraltro il gol della liberazione e del riscatto di Alvaro Morata. Ma anche per un incidente politico che vede coinvolta la nazionale slava. Sul petto, infatti, Modric e compagni non avevano cucita la bandiera attuale del loro Paese, in cui gli scacchi agli angoli alti sono rossi, bensì quella in vigore durante la Seconda Guerra Mondiale, con gli scacchi bianchi agli angoli alti. Piccolo problema: la Croazia rappresentata da quella bandiera era uno Stato-fantoccio in mano ai nazionalisti Ustascia e manovrato dalle forze nazifasciste.