Antonioe ilal capolinea, manca solo l'ufficialità. Tornato a casa per la sosta con il "mitico" volo Ryan Air, l'allenatore salentino non ha ancora lasciato l'Italia, attendendo a distanza le imminenti decisioni della dirigenza degli Spurs.ALLENAMENTO DIRETTO DA STELLINI - Al centro sportivo londinese la sessione di allenamento di oggi, senza i vari nazionali, è stata diretta dal suo vice Cristian Stellini: l'accordo per la risoluzione anticipata con buonuscita dell'allenatore si attesta sui 5 milioni di euro. Per un futuro che può essere nuovamente in Serie A.