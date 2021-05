Dopo la vittoria dello scudetto, Antonio Conte non chiude all'addio all'Inter: "Adesso voglio godermi il momento, perché altre volte, anche dopo vittorie importanti, mi sono fatto prendere da problemi godendomi poco i momenti - ha detto a Sky - Più avanti ci sarà il tempo per parlare tutti insieme, fare il punto della situazione e provare a organizzarci per capire cosa ne viene fuori. Ma in questo momento, in virtù di esperienze passate in cui non mi sono goduto nulla, voglio vivermi questi momenti insieme alla famiglia, insieme ai giocatori, al club e insieme a tutti".