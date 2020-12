2









Antonio Conte sempre più in crisi. L'Inter è l'unica squadra italiana eliminata dall'Europa, in un colpo solo è uscita dalla Champions League e dall'Europa League. L'allenatore se l'è presa con gli arbitri, ma la sensazione è che il rapporto con la società si sia definitivamente rotto. L'aria in casa nerazzurra è pesante e la fortuna di Conte è San Siro chiuso con gli eventuali - e probabili - fischi dei tifosi che nell'era Covid si trasformano in critiche sui social.



COME ALLA JUVE - Per come stanno le cose, neanche la vittoria dello scudetto potrebbe garantire al tecnico la permanenza sulla panchina nerazzurri. Guardando indietro sono stati troppi gli scontri tra Conte e l'Inter, arrivando a questa situazione dopo parole pesanti e ferite mai più rimarginate. In più, analizza Calciomercato.com, ci si sono messi i risultati, non certo esaltanti, nonostante qualche sorriso di circostanza e la sensazione che possa arrivare un nuovo attacco da un momento all'altro. Un film già visto, quando l'Antonio Conte juventino era mal digerito dalla Juventus e dai suoi dirigenti. LO SCENARIO CLAMOROSO - Sta succedendo un po' la stessa cosa anche stavolta, con lo stesso protagonista su un panchina diversa. Passano gli anni, ma lui rimane sempre lo stesso. Ora spera che squadra e società siano compatte sulla stessa barca per remare tutti verso un'unica direzione, ma a fine anno saranno molte le riflessioni da fare. Difficile risolvere alcune divergenze diventate veri e propri scogli col passare del tempo, il contratto di Conte scade nel 2022 ma in casa Inter si parla di tutto tranne che del suo rinnovo. L'idea è quella di andare avanti fino a fine stagione, ma non sono esclusi clamorosi colpi di scena se la situazione dovesse precipitare. L'Inter e Conte sono separati in casa, e così si fa fatica ad andare avanti.