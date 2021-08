Sergio Aguero quest'estate ha firmato con il Barcellona dopo la lunga esperienza al Manchester City. Un'operazione importantissima per il club blaugrana, che però ora deve fare i conti con la gatta da pelare dell'addio di Leo Messi, che rischia di avere un effetto domino. Il Kun, come noto,Clamorosa rescissione-lampo in vista tra Aguero e il Barcellona a causa dell'addio di Messi?