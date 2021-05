Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha lanciato una provocazione in conferenza stampa: “Ho comprato la Fiorentina e poi è iniziato il disastro del Covid. Io ho messo tanti soldi, veri. Ho pensato come sarebbe possibile di cambiare tutto il sistema. Ho intenzione di mettere in vendita la Fiorentina. L’ho pagata, tra società e debiti 250 milioni, più i soldi del centro sportivo, e siamo a 350 milioni. Voglio vendere la Fiorentina ai fiorentini, ricchi, quelli con i soldi. Ma dovete mettere almeno il 10% in una settimana, fare come ho fatto io. Dovete spendere quanto ho speso io. Se arriva un fiorentino con i miei soldi, che metterà questi soldi, gli venderò la Fiorentina. Ma non c’è, allora perché criticate un americano che è venuto a portare i soldi? Questa offerta dura solo 10 giorni, vedete voi”.



VLAHOVIC – “Da quando l’ho visto in America mi ha fatto una grande impressione. Vogliamo accontentarlo e rinnovare il contratto per farlo stare qui. Non ci sono ancora stati incontri nelle ultime due settimane, aspettiamo la fine della stagione e poi darò le risposte. La nostra intenzione è di tenerlo”.