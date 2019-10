Your browser does not support iframes.

Scorri la lista dei giocatori più costosi e Cristiano Ronaldo non c'è. Sparito, evaporato. Perché negli ultimi anni mai era capitato che il fuoriclasse portoghese venisse meno nell'elenco dei progetti più appetitosi del calcio mondiale. C'è Bernardo Silva, al suo posto. E poi Gabriel Jesus, ovviamente Mbappé (solo per citarne alcuni). Ma Cristiano proprio non c'è: vuoi per una questione anagrafica, vuoi per le ultime apparizioni in maglia Juve. La classifica è di livello assoluto - sebbene su alcune valutazioni ci sia un po' di naturale stupore -, ma l'assenza di CR7 non è l'unica che stona. Difatti, pure Messi è stato estromesso dai più preziosi. Contento il Cies, contenti tutti...



