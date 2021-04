Giorgio Chiellini e un futuro ancora tutto da scrivere. Il capitano della Juve è in scadenza di contratto ma la trattativa per il rinnovo non è ancora iniziata, il giocatore ha detto in una recente intervista di non voler vestire nessun'altra maglia in Italia e in Europa per rispetto alla Juve. Chiellini però piace molto anche fuori dall'Europa, precisamente in MLS, da dove ha già ricevuto qualche chiamata. non è esclusa però l'ipotesi di rimanere fermo per una stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.