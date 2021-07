Ufficialmente svincolato dallo scorso 30 giugno,dovrebbe firmare il rinnovo con la Juventus al rientro dalle vacanze (che sta trascorrendo insieme a Bonucci). Se non dovesse trovare un accordo con il club bianconero e se dovesse aprirsi una clamorosa ipotesi d'addio, il difensore non rimarrà comunque in Italia. Non se la sente di giocare in Serie A con una maglia diversa da quella della Juve, anche se nelle scorse settimane la Fiorentina ha contattato l'agente di Giorgio Chiellini.