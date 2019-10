Inizi in salita, parte ennesima. Quello di Joao Cancelo, però, sembra essere pure una fine. Come? Sì, come raccontato da Calciomercato.com, l'esterno ex Juve - passato al Manchester City quest'estate, in cambio di un conguaglio più il cartellino di Danilo - non ha avuto l'approccio che sperava con il calcio inglese. Le colpe? Non solo di Joao, per carità. Ma anche della situazione che l'ha portato a Manchester: "È arrivato tardi durante il pre-campionato e la maggior parte delle cose sulle quali abbiamo lavorato erano completamente differenti da quelle a cui era abituato", la spiegazione di Guardiola.



SUBITO MERCATO - Pep è stato chiaro: "Ha avuto bisogno di tempo, ma sta migliorando. Quando ha la palla non abbiamo dubbi delle sue qualità, ma inizia solo ora a capire per bene cosa vogliamo da lui quando invece non la ha. Non possiamo giocare undici mesi con un solo terzino. Abbiamo bisogno di competizione in quel ruolo anche per poter stimolare Walker a migliorarsi". Parole che sembrerebbero blindare Cancelo, nonostante la scarsissima fiducia che Guardiola pone nei suoi confronti almeno fino a questo momento. Ma come racconta CM, neppure l'ingente investimento estivo mette al sicuro il suo posto in squadra, con il City che si è già riattivato alla ricerca di possibili nuovi innesti: negli ultimi giorni è rimbalzato tra l'Inghilterra e la Francia l'interessamento del club di Manchester per Youcef Atal, terzino del Nizza. Bocciatura in vista per l'ex Juve, quindi? Più che altro, un po' di pressione. Spesso fa bene, certe volte distrugge. Cancelo deve scegliere il suo destino.