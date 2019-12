Clamorosa rimonta della Lazio, che in cinque dei sette minuti di recupero concessi per la sfida con il Cagliari, riesce a ribaltare l'1-0 dei padroni di casa. Al gol in apertura di Simeone, il Cagliari ha rischiato più volte di replicare nel primo tempo. I sardi però, sono quasi spariti nel secondo, lasciando alla Lazio il campo per trovare, nell'arrembaggio finale, l'insperato 1-2. Prima Luis Alberto, poi Caicedo, ecco i due salvatori di Inzaghi.



Ora la Lazio fa un balzo in avanti, ritornando prepotentemente in corsa per il primo posto, a soli tre punti dalla coppia di testa composta da Juventus e Inter.