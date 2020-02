Il progetto di trasformazione della Serie A in Premier League raccontato oggi da Il Corriere dello Sport prevede anche un piano per cambiare i vertici arbitrali, in primis Marcello Nicchi, capo dell'Aia. Come scrive sempre il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni: "Lunedì mattina alle 7, dopo la notte tempestosa di Torino, Commisso ha chiesto ai suoi dirigenti l'elenco dell'organigramma di Lega e Federcalcio, vule studiare tutto e capire, come fa su ogni dossier. Nicchi è ormai considerato da molti club troppo contiguo con la Juventus e non in rapporti idilliaci con il designatore Rizzoli, tra le proposte della svolta ci sarebbe anche quella di aumentare i compensi degli arbitri ma svincolandoli da giochi di potere".