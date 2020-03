Alla fine, il Wolfsburg ha preso la palla al balzo (è proprio il caso di dirlo) e ha ricominciato ad allnarsi. Ha spiegato l'amministratore delegato Jorg Schmadtke: "Allo stato attuale la Bundesliga il prossimo 2 aprile deve ripartire. Anche se non ci appare realistico, dobbiamo prenderne atto e prepararci in tal senso". In tanti, sui social, hanno criticato il club biancoverde: "Vi sembra responsabile quel che fate? Dovreste dare l’esempio”. La squadra ha però ripreso gli allenamenti in un modo anomalo: come racconta Gazzetta.it, si sono misurati la febbre e hanno mantenuto la distanza.