Non è finita tra Gianluigi Buffon e la Juventus: l'ex capitano della Vecchia Signora potrebbe rientrare clamorosamente nella rosa bianconera. A raccontarlo è Sky Sport, che sottolinea come le parti starebbero tessendo un clamoroso ritorno dopo 18 anni di onorato servizio e una stagione lontano, l'ultima, al Paris Saint Germain.



E PERIN? - Tutto fa pensare che in questo momento Perin stia cercando una nuova sistemazione: il secondo portiere della Juve ha espresso il desiderio di giocare con continuità, e sta vagliando le prime ipotesi. Dalla Roma al Milan (qualora dovesse arrivare Donnarumma), Mattia cerca una maglia da numero uno: c'è l'Europeo a fine anno, un appuntamento che non vuole perdere.