Ha rinnovato tre settimane fa il contratto con la Juve fino al 2021, e a dispetto dei 42 anni e mezzo non vuole smettere. Basta questo ai bookmaker per andare oltre, e immaginare addirittura una convocazione di Gigi Buffon agli Europei del 2021. Attuale primatista europeo di presenze in nazionale, a quota 176, Buffon ha giocato l’ultima volta in azzurro il 23 marzo 2018, in occasione dell’amichevole Argentina-Italia. È già il giocatore italiano con più presenze in un Campionato Europeo (17) e potrebbe rientrare tra i convocati di Euro 2021 come terzo portiere e uomo-spogliatoio, in virtù del carisma e dell’enorme esperienza. Ipotesi non improbabile, per gli analisti, per i quali la partecipazione del portiere bianconero al suo quinto Europeo, riporta Agipronews, varrebbe 6 volte la scommessa. Quota, tutto sommato, non molto elevata.