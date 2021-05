Se la Juventus è ancora in attesa di capire se confermare Pirlo o cambiare il terzo allenatore in tre anni, la Roma ha già annunciato il ritorno di Josè Mourinho come tecnico per la prossima stagione. E tra i ruoli da rinforzare c'è anche quello del portiere, con Pau Lopez che non dà piena certezza. Secondo quanto riporta La Repubblica, l'ultima idea dei giallorossi è quella di fare un tentativo per Gigi Buffon, che ha già annunciato l'addio alla Juventus a fine stagione.