Brasile-Argentina è un caso diplomatico. Il match, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar, è stato infatti minaccIato e poi fatto sospendere dall'Anvisa, l'Asl brasiliana, che aveva decretato l’espulsione di quattro calciatori argentini colpevoli di aver violato il protocollo anti-Covid, situazione che ha provocato addirittura l’ingresso della polizia brasiliana nell'albergo dell'Albiceleste,e poi dell'autorità sanitaria sul campo.Brasile-Argentina sospesa dopo 9', autorità sanitaria in campo: i giocatori verdeoro restano sul terreno di gioco, parlottando con le persone in borghese che hanno fermato la partita. I giocatori dell’Argentina stanno lasciando il campo e rientrano negli spogliatoi.Antonio Barra Torres, direttore-presidente dell'Anvisa, l'autorità sanitaria brasiliana, ha rilasciato un'intervista allo stadio per spiegare l'accaduto: "Sono quattro giocatori argentini che hanno violato la legge. Quando si arriva in Brasile, si presenta la dichiarazione sanitaria del viaggiatore. In questo documento, non hanno detto che sono passati attraverso uno dei tre paesi soggetti a restrizioni, proprio per contenere la pandemia. Ma in seguito si è scoperto che sono passati attraverso il Regno Unito. Siamo arrivati a questo punto perché tutto quello che Anvisa ha diretto, dal primo momento, non si è adempiuto. Gli è stato ordinato di rimanere isolati in attesa dell'espulsione. Ma non si è adempiuto. Sono andati allo stadio, sono entrati in campo, c'è una sequenza di default",