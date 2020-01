Un'indiscrezione lanciata dalla Germania con sfumature clamorose: il Bayern Monaco vuole Douglas Costa e può lasciare subito la Juventus. Lo scrive Sport Bild (fonte vicinissima), che spiega come i bavaresi abbiano già avviato la trattativa peraltro sarebbe già avviata e l'obiettivo di riportare il brasiliano a Monaco, in prestito. AFFARE - Douglas Costa viene da un periodo difficile, con l'ultimo anno trascorso per lo più in infermeria e alla Juventus si trova chiuso da Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. Nonostante la possibile presenza contro la Roma questa sera, infatti, Sarri ha già predicato calma sul suo impiego regolare: "E' un giocatore a rischio infortuni muscolari e per questo abbiamo preferito evitargli certi carichi. Ora si sta allenando con regolarità ma non è ancora al top". Importante per la Juve, ancor di più a inizio stagione, ha ancora molti fan tra cui Sarri, ma lo spazio è poco. Così il Bayern ci prova, voglioso di riportare in Baviera il brasiliano e poterne riapprezzare il talento dopo due anni e mezzo a Torino. Douglas Costa, scrive la Bild, sarebbe pronto a lasciare Torino senza troppi rimpianti, anche se il prestito non sembra la mossa adatta per convincere la Juve.