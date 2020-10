Il clima teso in casa Barcellona dopo la disfatta nel Clasico (3-1 contro il Real Madrid) potrebbe deflagrare con alcune scelte societarie, previste addirittura nella giornata di oggi. Come riporta il quotidiano catalano Sport, il presidente Josep Maria Bartomeu sarebbe pronto a dimettersi nel consiglio di amministrazione in programma in data odierna. La sua sarebbe una mossa di protesta, per contestare la decisione del governo spagnolo di non posticipare il referendum dell’1 e del 2 novembre, con il quale i soci del club voteranno per la sfiducia dell’attuale presidente. Ore contate per Bartomeu, che da tempo è entrato in netto contrasto con i senatori dello spogliatoio, come Messi e Pique.