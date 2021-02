Per #sanvalentino2021 vi do questo scenario piuttosto stuzzicante, quasi meglio della festa degli innamorati: a fine stagione Beppe Marotta torna alla @juventusfc ma ha chiesto che non ci sia più Paratici. Prime fughe dalla barca @Inter ? — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) February 14, 2021

A volte ritornano. Dopo Alvaro Morata, può essere la volta di Beppe Marotta. Il giornalista Paolo Bargigga parla di uno scenario clamorospo secondo il quale il dirigente dell'Inter potrebbe tornare alla Juventus a fine stagione, ma solo a una condizione: "Per San Valentino 2021 vi do questo scenario piuttosto stuzzicante, quasi meglio della festa degli innamorati - ha scritto in un tweet sul suo profilo -. Prime fughe dalla barca Inter?”.