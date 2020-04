Tutti sul mercato. A Barcellona c'è aria di rivoluzione, un po' per necessità tecniche, un po' per necessità economiche. Tutti sul mercato, potenzialmente. Secondo quanto riporta As, gli unici cinque sicuri di un posto al Nou Camp per la prossima stagione sono Ter Stegen, Piqué, Busquets, De Jong e Messi. Tutti gli altri, compreso Griezmann possono partire in caso di necessità. Una notizia che interessa anche alla Juve accostata ormai da diversi mesi al regista croato Ivan Rakitic, uno dei sicuri partenti.