El Clasico si rigioca? Ha del clamoroso quanto sta succedendo in queste ore in Spagna, dopo la gara in scena ieri sera, la più famosa a livello di club al mondo: Real Madrid-Barcellona. I blancos hanno vinto 3-2, portandosi a più 11 proprio sul Barça e avvicinando il successo finale nella Liga. Ma la partita ha portato tantissime, inevitabili polemiche. Riavvolgiamo il nastro: la squadra catalana, infatti, si è vista non concedere un gol che fa discutere. Lamine Yamal conclude, Lunin para, ma la palla forse è entrata. Forse, perché in Spagna esiste il Var, ma non la Goal Line Technology e stabilirlo in maniera ufficiale è impossibile. Polemiche, dunque, inevitabili, che non si sono fermate e che andranno avanti.Se, una volta analizzata questa documentazione, la Società dovesse comprendere che si è verificato un errore nella valutazione dell'azione, metterà in atto tutte le azioni opportune per ribaltare la situazione senza, ovviamente, escludere eventuali necessarie azioni legali”. Se verrà confermato che si è trattato di un gol legale, andremo oltre e non escludiamo di chiedere la ripetizione della partita, proprio come è successo in una partita europea per un errore del VAR. Infine, ci tengo a sottolineare che, nonostante ci concentreremo su questa giocata, non siamo d'accordo anche con diverse azioni avvenute nel corso della partita che, pur potendo essere consultate al VAR, è stato ignorato dall'arbitro in modo incomprensibile".