Mentre tutti attendono Juve-Barcellona, il club blaugrana si muove già per il ritorno. Nel mirino la sfida dell'8 dicembre, al Camp Nou, che chiuderò il girone di Champions League. Tanti dubbi ancora per i primi 90' di una doppia sfida emozionante: Ronaldo su tutti dopo la positività al Covid del 13 ottobre scorso. Eppure in Catalogna non vogliono farsi fermare dall'incubo coronavirus e rilanciano: vogliono riaprire lo stadio. Come scrive Tuttosport, "la sfida di ritorno chiuderà la fase a gironi della Champions League e in tale occasione potrebbe esserci un gradito ritorno: il pubblico sugli spalti. Il club blaugrana, infatti, avrebbe inviato alle autorità sanitarie locali un protocollo di sicurezza che possa consentire l'ingresso fino a 5000 spettatori al Camp Nou. Protocollo che si applicherebbe alla sola Champions League visto che a Madrid il governo nazionale non intende per il momento riaprire gli stadi in campionato".