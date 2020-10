1









A ventiquattr'ore dalla partita di Champions contro la Juventus, Josep Maria Bartomeu rassegna le dimissioni da presidente del Barcellona. A riportarlo è Diario Sport, secondo il quale la decisione è arrivata in questi minuti, al termine del consiglio d'amministrazione urgente indetto oggi. Insieme a Bartomeu si dimettono anche gli altri attuali consiglieri. Il Barcellona quindi si presenta alla sfida di domani sera senza un presidente e con una situazione societaria in pieno caos.



IL MOTIVO DELL'ADDIO - Bartomeu lascia il Barça dopo sette anni alla guida del club, in segno di protesta contro la scelta del governo catalano di respingere la richiesta di posticipare il referendum previsto i prossimi 1° e 2 novembre nel quale i soci voteranno la sfiducia al presidente. Il Barça aveva chiesto di rinviare la riunione al 15 novembre per assicurare una sicurezza maggiore ai partecipanti - molti over 60 - per via dell'emergenza Covid (sono 800 i soci morti da marzo a oggi), ma la richiesta è stata respinta dal Segretario per lo Sport e l'Attività Fisica della Generalitat de Catalunya perché non ci sarebbero "impedimenti legali o sanitari".