E novità importanti sono arrivate questa mattina: il Barça, i suoi ex presidenti Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell, l'ex vice-capo degli arbitri in Spagna José María Enríquez Negreira e suo figlio, sono stati accusati oggi da Joaquín Aguirre, Giudice capo del Tribunale di Istruzione numero 1 di Barcellona, di corruzione.- Ma non solo. Parallelamente al procedimento per corruzione, il magistrato ha confermato l'indagine aperta a inizio settembre e parallela a questa, che riguarda Negreira e il figlio e per cui si sta indagando sul presunto riciclaggio di denaro dietro ai pagamenti in denaro ricevuti fra gli altri anche dal club catalano. L'indagine, sostiene il giudice, non bloccherà le indagini sul caso principale che si è trasformato in caso di corruzione. Un passo avanti importante, quello fatto dal Giudice Aguirre e che ha portato questa mattina la Guardia Civil a perquisire sia la sede della RFEF, la Federcalcio Spagnola, sia degli arbitri la Comité de Arbitros.