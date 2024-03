Mario, noto per il suo temperamento eccentrico, ha nuovamente fatto parlare di sé dopo il ritorno dall'infortunio con l'Adana Demirspor. Dopo aver segnato il gol della vittoria contro il Karagumruk, è stato protagonista di un episodio singolare negli spogliatoi. Un video pubblicato su Instagram lo mostra mentre accende un petardo e lo scaglia al centro della stanza, tappandosi le orecchie in attesa dell'esplosione imminente. Un gesto che ha spaventato gli altri presenti, ma che ha divertito Balotelli, noto per le sue stravaganze. Questo episodio ricorda un incidente simile ai tempi del Manchester City, quando un suo scherzo simile causò danni considerevoli e attirò l'attenzione dei media.