La frattura tra Gareth Bale e il Real Madrid, in particolare dal ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina dei Blancos, è ormai insanabile. Accostato alla Juventus da voci dalla Spagna, il gallese non ha intenzione di lasciare Madrid però. Queste le sue parole a sorpresa ai microfoni di Radio Estadio: "Ho ancora 3 anni di contratto. Se vogliono che me ne vada dovranno pagarmi 17 milioni a stagione. Altrimenti resterò qui. E se dovessi giocare a golf, lo farò". E Zidane ha poi commentato così in conferenza stampa, riguardo a Bale e non soltanto: "Non so cosa succederà, ultimamente ho scelto altri giocatori. Potrebbe succedere di tutto".