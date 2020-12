L'espulsione di Lorenzo Insigne contro l'Inter e la successiva smobilitazione a Napoli per difendere il proprio capitano dall'espulsione comminatagli dall'arbitro Massa sono stati un tema caldissimo, anche sul web, della scorsa settimana. Quello che è emerso oggi però ha del clamoroso: inconsapevoli di essere registrati, due persone tornano sull'episodio. Dall'audio sembrerebbero lo stesso Insigne e il direttore della comunicazione del club partenopeo Nicola Lombardo. Quest'ultimo interlocutore rimprovera il giocatore per il "vaffa" al direttore di gara ("Se sei capitano non puoi...") e poi gli fa addirittura pesare di aver "fatto fare ad Alvino un tweet contro Massa".

Qua sotto in gallery sia l'audio "incriminato" che il tweet di Alvino a cui si allude