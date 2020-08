Svolta clamorosa nella guerra a distanza tra Arthur e il Barcellona. Il centrocampista, prossimo a vestire la maglia della Juventus, è in Brasile a trascorrere le vacanze, rifiutandosi di partecipare ai prossimi impegni del Barcellona. Ed è proprio dal Brasile che arriva una notizia rumorosa: come riporta ESPN, nelle prossime ore Arthur farà ritorno a Barcellona per prendere in mano la trattativa per rescindere il contratto. Non giocherà più con il Barça, e tra qualche settimana sarà a Torino, per unirsi finalmente al gruppo allenato da Maurizio Sarri.