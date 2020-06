Novak Djokovic, è risultato positivo al coronavirus. La notizia arriva dopo la sua partecipazione al torneo esibizione di Adria, dove in precedenza hanno contratto il covid-19 sia Dimitrov che Coric. Il tennista serbo numero 1 al mondo era finito recentemente al centro di una bufera di critiche per aver organizzato questo torneo senza regole anti-coronavirus, come quella del collega Nick Kyrgios: “l’esibizione è stata un’idea da stupidi. Auguro una pronta guarigione ai miei colleghi (al tempo solo Dimitrov e Coric), ma questo è quello che succede quando non si rispettano i protocolli”.