Dopo varie ipotesi per ripartire dall'estero, secondo Il Messaggero Massimilianopotrebbe sedersi su una panchina italiana. L'ex allenatore della Juventus infatti è il candidato numero uno per sostituire Simone Inzaghi in caso di addio alla. Allegri piace molto a Lotito, che se dovesse separarsi dall'attuale allenatore biancoceleste punterebbe forte sull'ex juventino.