La posizione di Rino Gattuso al Napoli è in bilico? E per gli azzurri spunta il nome di Massimiliano Allegri. Il Corriere dello Sport ha presentato un clamoroso scenario per il quale l'ex allenatore della Juventus potrebbe tornare in Serie A al servizio di De Laurentiis. Tra i possibili sostituti di Gattuso è spuntato anche il nome di Rafa Benitez, per il quale sarebbe un ritorno, ma secondo il quotidiano per Allegri ci sarebbe stato anche un sondaggio da parte del club.